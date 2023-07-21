



Друзья Леонардо Ди Каприо: Он никогда не женится

Леонардо Ди Каприо не планирует заводить серьезные отношения и предпочитает холостяцкий образ жизни. Друзья актера уверены, что он никогда не станет образцовым семьянином. Однако другие близкие актера утверждают, что в отношениях “Лео с Джиджи Хадид есть потенциал”. Об этом сообщает Us Weekly.



"Некоторые из окружения Лео уверены, что он никогда не женится. Однако они не беспокоятся о том, что он не найдет себе пару", – пишет издание.



48-летний Леонардо Ди Каприо привык к свободному образу жизни. Около года назад он расстался с актрисой Камилой Морроне, с которой был вместе четыре года. После этого актера не раз видели в окружении других девушек, в том числе с Джиджи Хадид.



"Лео является одним из самых счастливых людей. Он живет очень насыщенной жизнью и наслаждается комфортом, делая все, что ему вздумается, где угодно и в любое время. Он полностью доволен холостяцким образом жизни и не беспокоится о том, чтобы жениться”, – цитирует издание слова его друзей.