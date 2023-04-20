



Друг Пугачевой: Алла больше не будет петь



Примадоннна российской эстрады Алла Пугаычева вряд ли вернется на родную земелю после того, как уехала в Израиль, когда началась война в Украине.



Такое мнение выразил музыкальный критик и российский оппозиционный журналист Артемий Троицкий в одном из последних интервью после того, как дочь артистки Кристина Орбакайте представила песню "Алла будет петь".



"К сожалению, Алла вряд ли петь. Ну, то есть, ее песни все равно звучат, они всем известны, они всеми любимы и так далее. Но с певческой карьерой, в общем-то, я боюсь, что Алла Борисовна закончила", - , сказал он.



По словами критика, он будет очень рад, "но при этом еще и очень удивлен", если она вдруг снова начнет давать концерты".



Друг Пугачевой считает, что у нее есть другая "жизненная программа", поскольку примадонна занята своими детьми и делами семьи, утверждает критик.



