



Древний Иерихон внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО присвоило древнему городу Иерихону статус объекта Всемирного наследия. Об этом сообщили 17 сентября власти ПА.



“Нам удалось внести древний Иерихон/Тель-эс-Султан в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО”, – заявила министр туризма и древностей Рула Маая.

Иерихон был включен в этот список на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде.



Маайя отметила, что теперь “пять палестинских объектов внесены в список Всемирного наследия”.



Старый город Иерусалима и его стены, церковь Рождества и паломнический маршрут в Бейт-Лехеме, культурный ландшафт южного Иерусалима и Баттира, а также Старый город в Хевроне уже включены в список ЮНЕСКО.



Один из старейших городов мира, древний Иерихон, датируется более чем 10 000 годом до нашей эры.



Израиль вышел из ЮНЕСКО в 2019 году, обвинив агентство ООН по культуре в предвзятом отношении к нему. Однако Тель-Авив остается участником Комитета всемирного наследия.