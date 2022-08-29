



Древнее племя на Филиппинах подвешивает гробы умерших на скале

Одно из племен на Филиппинах хоронит мертвецов на необычном кладбище, где гробы буквально висят на скале.

Об этом сообщает Mirror.

Расположенная недалеко от небольшого филиппинского городка Сагада скала используется племенем игорот для древней практики, которой уже более 2000 лет.

Люди вырезают для себя гробы, а после смерти их тела помещают в деревянное "кресло смерти", обвязанное листьями и лозами.

После этого родственники отдают дань уважения умершему, а только потом тело будет захоронено, а на гробу будет написано имя. Затем гроб подвешивают над землей и прибивают к скале "Долины Эха".

Считается, что эта практика защищает мертвых от наводнений во время тропических штормов, а также облегчает им путь на небеса.

До недавнего времени представители племени ломали кости, чтобы поместить их в позы эмбриона внутри крошечных гробов длиной в 1 метр.

Некоторые гробы украшены предметами, которые сопровождают мертвых в загробной жизни.

Этой жутковатый обычай привлекает туристов в небольшой филиппинский городок.