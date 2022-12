Драма в Голливуде: Галь Гадот больше не будет Wonder Woman



Галь Гадот опубликовала твит: "Несколько лет назад объявили, что я буду играть Wonder Woman. Я очень благодарна за возможность сыграть такого знакового и грозного персонажа, и больше всего я благодарна зрителям. Не могу дождаться следующего эпизода".



Как выясняется, ожидание Гадот может затянуться - а может быть, для нее третий эпизод вообще не состоится. Американские СМИ сообщают , что третий эпизод о подвигах Wonder Woman, производство которого должно было начаться в ближайшее время, в настоящее время приостановлен.



Причина этого: бренд с Гадот в главной роли принадлежит студии DC, которой трудно конкурировать с империей комиксов Marvel. Успех первого эпизода из серии Wonder Woman стал исключением, которое не подтверждает правило. Большинство современных фильмов студии не преуспели, включая вторую часть серии Wonder Woman, отзывы о которой были скупыми, а коммерческие достижения - не более, чем приемлемыми. "Черный Адам", последний фильм DC, также не поразил гигантскими кассовыми сборами.



Чтобы изменить ситуацию, DC недавно привлекли новое руководство: Питера Сафрана и Джеймса Ганна, которые добились большого успеха в Marvel с фильмами "Стражи Галактики". Эти двое, как оказалось, начали чистить конюшни. Они встретились с Пэтти Дженкинс, которая написала и срежиссировала первые две серии Wonder Woman и должна была стоять за третьей, прочитали ее первоначальный вариант нового фильма и сказали ей "спасибо, но не надо". Они заинтересованы в развитии бренда в других направлениях.



Теперь неясно, каким будет следующий шаг. По данным Deadline, Дженкинс может написать новую версию сценария и по-прежнему участвовать в проекте. Согласно Indie Wire, не менее надежному сайту, Дженкинс не заинтересована в том, чтобы участвовать в изменениях, и если она уйдет - тогда Галь Гадот тоже может уйти, и на ее место в роли Wonder Woman придет другая актриса. Как бы то ни было, можно сказать только одно: будущее израильской актрисы в роли чудо-женщины, которое еще недавно казалось вполне обеспеченным, сейчас окутано туманом.



По данным зарубежных изданий, гонорар звезды должен был составить 20 миллионов долларов, так что если она не появится в третьем эпизоде - это будет финансовая экономия для DC.