



Драма на свадьбе дочери Эяля Берковича

Через три дня Ли Беркович, звезда шоу "Голстар" и дочь телевизионного ведущего и бывшего футболиста Эяля Берковича, выйдет замуж за своего избранника Авива Мамана, сына бизнесмена-миллионера Моти Мамана.



Однако, как стало известно таблоиду TMI, отец жениха, “великий бизнесмен” Мотти Маман, не будет присутствовать на свадьбе своего сына.



В минувшие выходные жених и невеста устроили праздничное мероприятие для родных и близких друзей. Среди гостей выделялись, конечно же, взволнованный отец Эяль Беркович, который пришел со своей партнершей Шарон Коэн, и его вторая половина Офира Ассайяг, которая пришла со своим мужем Гили Менкиным поздравить молодоженов.



Но на мероприятии отсутствовал Моти Маман, отец жениха. Как сообщили TMI инсайдеры, Моти Маман не пришел, потому что находится в состоянии конфликта с Эялем Берковичем. Также стало известно, что Моти Маман даже не собирается присутствовать на большом свадебном торжестве, которое состоится в эту пятницу в Хавот Ронит.



Журналисты позвонили бизнесмену и спросили: “Моти Маман, что случилось, почему вы не пришли?” На это последовал ответ: "Я не пришел, потому что плохо себя чувствовал".



На вопрос: “Но я слышал, что вы тоже не придете и на свадьбу” Маман ответил: "Верно, у меня есть другая уважительная причина".

