



Драма на 14-м канале: Шарон Галь разбушевался

12-й канал израильского ТВ сообщает о проблемах у конкурентов - 14-го канала.



Во время рекламной паузы основного выпуска вечерних новостей канала, представленного Мэгги Табиби и Шароном Галем, в студии заговорили на повышенных тонах. Галь "рассердился на отсутствие профессионализма и начал спорить с редактором о том, что все работает не так, как надо".



По словам источников 12-го канала, ряд технических неполадок и поведение при производстве и трансляции программы возмутили ведущего. В это же время в студии сидели министр информации Галит Дистель-Атбарьян и член Кнессета Альмог Коэн. Галь, согласно тем же источникам, кричал, стучал по столу и даже покинул студию в гневе на поведение во время эфира. Он вернулся после разговора с редактором передачи и съемочной группой.



Источники в окружении Галя рассказали, что он привык к профессионализму и переживает, когда все идет не так, как нужно. "Он хочет, чтобы все было профессионально, а не по-любительски", - объяснили они. После инцидента ожидается разговор с ведущим и персоналом канала, чтобы сделать выводы и избежать подобных казусов.



14-й канал отказался реагировать на эту новость.