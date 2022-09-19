



Доступность интернета: занял первое место в мировом рейтинге

Специалисты сервиса VPN Surfshark составили рейтинг по доступности интернета, в котором Израиль занял первое место. Список состоит из 117 стран.



Данные показывают, что для оплаты фиксированного интернета в Израиле нужно работать 19 минут, мобильного – всего 5 минут.



Это колоссально отличается от показателей Кот-д`Ивуара, где для оплаты месячного тарифа нужно проработать более 65 часов. Страна находится на последнем месте рейтинга.



В среднем же по миру для оплаты доступа к интернету нужно провести за работой около 6,5 часов.



Рейтинг доступности интернета является составной частью исследования цифрового качества жизни в разных странах.