



Доступ в интернет должен быть признан правом человека - эксперт

Доступ в Интернет должен стать одним из основных прав человека, поскольку он стал социально-экономической необходимостью в нашем современном обществе, утверждает академический эксперт в новой статье .



Этот аргумент был опубликован в статье в рецензируемом академическом журнале Politics, Philosophy & Economics .



Аргумент газеты основывался на том, что доступ в Интернет стал незаменимым аспектом жизни общества. Однако превращение Интернета в признанное право человека также потребует преобразования Интернета во что-то, совершенно отличное от того, что используется в настоящее время.



С тех пор, как Интернет впервые получил известность, он тесно переплелся с глобальным обществом в целом. Это позволило расширить доступ к важной информации; помогло сделать исследования и коммуникации проще и доступнее; получить доступ к медицинской информации; управлять бизнесом и финансами; улучшило доступ к образованию; создало совершенно новые области работы и предоставило человечеству многие другие возможности.



Проще говоря, Интернет настолько широко принят человечеством, потому что он полезен. На самом деле, по словам автора исследования, доктора Мертена Реглица из Бирмингемского университета, Интернет стал слишком полезным, чтобы продолжать существовать в том виде, в каком он есть сейчас.



Основная проблема, которую Реглиц представляет в отношении Интернета, заключается в том, кто его контролирует.



В настоящее время Интернет технически не является приватизированным предприятием. Поэтому он не находится под чьим-либо конкретным контролем.



Однако под контролем находится доступ к Интернету, а также то, что приоритетно показывают пользователям сети.



Доступ в Интернет разрешается и регулируется различными способами рядом организаций. Например, распределение и регистрация доменных имен, IP-адресов и т. д. находится в ведении Управления по присвоению номеров в Интернете (IANA), а также его пяти региональных интернет-реестров.



Однако доступ в Интернет выходит далеко за рамки этого технического уровня, поскольку большинство пользователей Интернета не создают веб-сайты.



Скорее, доступ к Интернету является обязанностью огромного количества частных и государственных компаний и программ, проводимых политиками во всем мире.



Для Реглица, как и для многих других, это создает некоторые проблемы.



Правительства устанавливают ограничения на то, кто может что-то просматривать в Интернете, независимо от того, разделены ли они по региональному признаку или в соответствии с политикой государственной цензуры.



Примером этого являются Китай и Северная Корея, где строгие государственные брандмауэры ограничивают доступ жителей к информации, которая в противном случае была бы широко доступна в других местах.



Не только это, но и компании, контролирующие доступ в Интернет, также не всегда должным образом регулируют то, что можно делать в Интернете. Это создает случаи дезинформации, онлайн-злоупотреблений и навязчивой слежки.



Кроме того, существует серьезный экономический барьер.



Телекоммуникационные компании взимают плату за доступ в Интернет, ограничивая его теми, кто может себе это позволить. Например, как отмечается в исследовании, около 12% британских домохозяйств в 2018 году не имели доступа к Интернету. То же самое относится и к 15% домохозяйств США в 2021 году.



Это проблематично по многим причинам. Например, Реглиц утверждает, что право на свободу слова и право на информацию существенно ограничены отсутствием доступа в Интернет. Это связано с тем, что широкое использование Интернета как для свободы слова — в форме социальных сетей и сообщений в блогах — так и для информации — например, для публикации научных исследований — сделало те же самые права в автономном режиме сравнительно более слабыми и менее важными.



"Это означает, что в нашем цифровом обществе онлайн-доступ необходим для адекватных возможностей для реализации таких прав, как права на свободу слова или бесплатную информацию", - считает Мертен Реглиц