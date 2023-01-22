



Дорожные камеры контроля скорости в Йоше отключены из-за риска дискриминации

Любой, кто спускается к Мертвому морю , хорошо знает оранжевые столбы, стоящие на обочине дороги. "Осторожно, камера контроля скорости", — предупреждает указатель, и водители тут же снижают скорость. Но есть только одна проблема - это только статуи, колонны, так как по техническим причинам их нельзя активировать.



По всему Йошу установлены три камеры контроля скорости: две из них — на шоссе 1, между Маале-Адумим и Мертвым морем, а третья — на шоссе 5 в Самарии. Если бы они работали, это было бы дискриминацией израильских водителей, которые ездят по этой дороге.



Причина абсурда кроется в том, что полиция не может отправлять штрафы по почте палестинцам, в том числе потому, что зачастую у них вообще нет адреса. Поэтому, если камеры заработают, штрафовать за нарушения ПДД будут только израильтян.



Недавно было объявлено, что в прошлом месяце было конфисковано 200 палестинских автомобилей, что является новой мерой в Йоше и Бааль-Зини, которая позволяет им призывать к ответу палестинцев, превышающих скорость, чего не происходило в прошлом, .



Так, на шоссе 1, где размещены две из бесполезных камер, две недели назад полиция провела активный рейд в отношении водителей, не соблюдающих ограничения скорости. На радар попались 11 автомобилей, которые двигались слишком быстро по дороге, где разрешенная скорость составляет всего 90 км/ч.



Среди водителей были и те, кто ехал со скоростью 165-170 км/ч. У пойманных водителей отобрали права и вызвали в суд, где им определят наказание.

