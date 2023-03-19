



Дополнительные парковки только усугубят транспортные проблемы Израиля – анализ

Нехватка парковочных мест, с которой сталкиваются израильские водители, заставляет муниципалитеты принимать меры. Однако эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе эти шаги бесполезны. Тем временем Министерство транспорта медлит, и процедуры по продвижению политики парковки еще не представлены.



Например, муниципалитет Бней-барака объявил о торжественном открытии огромной новой парковки городе, который должен стать одним из главных деловых районов Гуш-Дан. Парковка будет иметь четыре подземных уровня с местом для 1280 автомобилей и строится с инвестициями в 150 миллионов шекелей, что представляет собой муниципальную субсидию в размере 117 000 шекелей на каждое парковочное место.



Йогев Шарвит, менеджер экономического отдела консалтинговой компании Build Urban Strategy, полагает, что это неправильное использование государственных ресурсов. Парковка находится недалеко от надземной стоянки и основной полосы общественного транспорта, в 650 метрах от скоростного трамвая и в 800 метрах от станции Израильских железных дорог. Более того, ее стоимость субсидируется за счет государственных средств, тогда как ее мог бы взять на себя застройщик здания.



Муниципалитет Петах-Тиквы, который в последние годы добился прогресса в области общественного транспорта, также принимает меры в этом направлении. Рядом с рынком в центре города монтируется “умная парковка”, обеспечивающая парковку на десять автомобилей на месте, которое в противном случае заняли бы два. Цена такая же, как и за муниципальную уличную парковку, и бесплатная для местных жителей. Установка, строящаяся в Петах-Тикве, стоит 600 000 шекелей, и муниципалитет получил ее в качестве бесплатной пилотной программы для проверки спроса.



“Муниципалитет может создавать парковочные места, но все дело в разумном управлении этим ресурсом”, – говорит урбанист, эксперт по планированию доктор Йоав Лерман. “Владельцы бизнеса паркуются на уличной парковке, потому что они приходят первыми, а в таких местах, как рынок в Петах-Тикве, вы должны предоставить посетителям недалеко от места. Приятный рынок – это рынок для людей, а не парковки".



Консультант по городскому планированию и политике доктор Лиор Глик говорит, что парковка может обеспечить доступ к районам, где мало общественного транспорта.



“Нужно более эффективно использовать этот ресурс. Но как с дорогами, так и с парковками – спрос всегда в итоге будет опережать предложение, приводя к переполненности дорог и пробкам, что также является причиной пригородов. В районах, обслуживаемых скоростным трамваем, явно предпочтительнее обеспечить доступ к общественному транспорту и велосипедным дорожкам”.



Передовой опыт городов по всему миру показывает, что парковкой, как и любым общественным ресурсом, которого не хватает, нужно управлять. Последний Закон об хозяйственном устройстве содержал реформу в этой области, состоящую из двух частей. Первым была отмена максимальной цены за уличную парковку, что позволило муниципалитетам взимать более высокую плату. Второе, которое должно было вступить в силу в 2024 году, после выборов в местные органы власти, предусматривало, что города с населением более 40 000 человек будут разделены на три зоны парковки, при этом парковочный бейдж, дающий право на бесплатную парковку, будет действовать только в зонах, в которых они живут.



Минтранс должен был представить правила определения парковочных зон в течение года, но спустя полтора года правил до сих пор нет, и министерство отказывается объяснять, почему нет. До сих пор не появился и национальный план парковок, который должно было составить министерство.



Лиор Стейнберг, градостроитель и соучредитель Humankind, агентства по городским изменениям в Роттердаме, говорит: “Чем больше парковочных мест, тем больше людей предпочтут доставить свои автомобили в центр города. В результате будет больше пробок, больше загрязнения, больше шума и меньше уличной жизни. Пассажиры автобусов будут страдать больше, потому что дороги будут забиты автомобилями. Вместо того, чтобы косметически бороться с симптомом, необходимо решить проблему – у людей нет удобных, быстрых и эффективных способов добраться до центра города без автомобилей”.