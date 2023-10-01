



Дом, в котором выросла принцесса Диана, сдан в аренду

Дом, где прошло детство принцессы Дианы, сдан в аренду, но ее могила на озере на острове остается закрытой.



Об этом сообщает британский таблоид The Sun.



Ее брат, Эрл Чарльз Спенсер разместил объявление о сдаче дома, который внесен в список Grade I, на сайте в стиле Airbnb. Стоимость не разглашается. Предположительно, гости будут платить десятки тысяч всего за одну ночь проживания в особняке, в который может вместиться 54 человека.



Дом был построен в 1688 году. Это - родовое поместье Спенсеров. В нем есть большие обеденные залы, часовня, бильярдные, бесценные произведения искусства и картинная галерея. Гостей обслуживают лакеи, повара, также можно заказать услуги пианиста.