



Дом Роберта Де Ниро пытались ограбить

Женщина была арестована после того, как, предположительно, пыталась украсть подарки из-под елки в доме актера Роберта Де Ниро.



Как сообщает ВВС, полиция видела, как женщина вошла в подвал дома Де Ниро в Верхнем Ист-Сайде.



Представитель полиции Нью-Йорка сказал, что полицейские проследовали за женщиной в квартиру, где они поймали ее в гостиной, когда она пыталась положить подарки в свою сумку. Отмечается, что офицеры не знали, что это дом известного актера.



По данным ABC News, 79-летний актер спустился вниз в халате после того, как услышал шум. Представитель Де Ниро сказал, что с актером все в порядке. Роберт Де Ниро, как выяснилось, временно снимал этот дом.



Как сообщается, арестованная женщина известна властям из-за многочисленных предыдущих арестов по поводу краж со взломом. Обвинения в отношении женщины находятся на рассмотрении, и расследование продолжается.

