



Дом недавно умершей Джейн Биркин пытались ограбить



Группа неизвестных в ночь со вторника на среду, 19 июля, попыталась попасть в парижский дом певицы и актрисы Джейн Биркин, скончавшейся в это воскресенье, сообщает BFM TV.



По словам собеседников в правоохранительных органах, около 4 утра друг детства артистки, находившийся у нее дома, услышал звуки за дверью и вызвал полицию.



Выехавшие на место происшествия правоохранители заметили следы на входной двери, а также деревянные обломки на земле и повреждение металлической дверной коробки.



Соседи умершей актрисы видели, как три человека убегали после того, как пытались попасть в дом Биркин.



76-летняя англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла 16 июля.

