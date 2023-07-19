Новости » Life Style
Дом недавно умершей Джейн Биркин пытались ограбить
19.07.2023 14:34 Ирина Демьянова

Дом недавно умершей Джейн Биркин пытались ограбить


Группа неизвестных в ночь со вторника на среду, 19 июля, попыталась попасть в парижский дом певицы и актрисы Джейн Биркин, скончавшейся в это воскресенье, сообщает  BFM TV.

По словам собеседников в правоохранительных органах, около 4 утра друг детства артистки, находившийся у нее дома, услышал звуки за дверью и вызвал полицию.

Выехавшие на место происшествия правоохранители заметили следы на входной двери, а также деревянные обломки на земле и повреждение металлической дверной коробки.

Соседи умершей актрисы видели, как три человека убегали после того, как пытались попасть в дом Биркин.

76-летняя англо-французская актриса и певица Джейн Биркин умерла 16 июля.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы