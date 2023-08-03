



Дом дочери Элвиса Пресли ушел с молотка, не успев поступить в продажу

Дом покойной дочери Элвиса Пресли в Калабасасе ушел с молотка, не успев поступить в продажу.



По данным TMZ, недвижимость Лизы Марии Пресли продали за 4 679 000 долларов.



Это случилось спустя два дня после внесения дома в список продаваемой недвижимости. Дом продали через полгода после трагической смерти знаменитости.



Лиза Пресли арендовала особняк с шестью спальнями, семью ванными комнатами, домашним кинотеатром, винным погребом и бассейном с 2020 года. Там же она жила до того момента, как 12 января 2023 года у нее остановилось сердце.



По словам риэлторов Робба и Никка Фридманов, новые владельцы буквально влюбились в это здание. Они не знали о том, что там когда-то жила дочь Элвиса Пресли.

