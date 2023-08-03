Новости » Life Style
Дом дочери Элвиса Пресли ушел с молотка, не успев поступить в продажу
03.08.2023 20:02 Алина Груднева

Дом дочери Элвиса Пресли ушел с молотка, не успев поступить в продажу

Дом покойной дочери Элвиса Пресли в Калабасасе ушел с молотка, не успев поступить в продажу.
 
По данным TMZ, недвижимость Лизы Марии Пресли продали за 4 679 000 долларов.
 
Это случилось спустя два дня после внесения дома в список продаваемой недвижимости. Дом продали через полгода после трагической смерти знаменитости.
 
Лиза Пресли арендовала особняк с шестью спальнями, семью ванными комнатами, домашним кинотеатром, винным погребом и бассейном с 2020 года. Там же она жила до того момента, как 12 января 2023 года у нее остановилось сердце.
 
По словам риэлторов Робба и Никка Фридманов, новые владельцы буквально влюбились в это здание. Они не знали о том, что там когда-то жила дочь Элвиса Пресли.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы