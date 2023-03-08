



Долина опровергла слухи о романе с Максимом Авериным

Ларису Долину заподозрили в романе с Максимом Авериным, когда их увидели обнимающимися после концерта и ужина в ресторане. Но певица не подтвердила слухи о любовных отношениях с актером, пишут российские СМИ.



Лариса Долина написала в социальных сетях, что дружит с Максимом Авериным уже десять лет. Они действительно провели вместе вечер после выступлений и поужинали вдвоём в ресторане, но это не повод для подозрений в романе. Долина призналась, что у неё появляется “фейерверк эмоций” при виде Аверина, но их связывает исключительно творчество и приятельские отношения, а не любовные.



Долина состояла в браке трижды, но сейчас свободна. Максиму Аверину 47 лет, но он ни разу не был женат.

