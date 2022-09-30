



Долги израильтян перед банками достигли нереальных показателей

Потребительская задолженность израильских домохозяйств, включающая ссуды для приобретения жилья, выросла в прошлом квартале на 20 млрд шекелей (+4%), говорится в опубликованном вчера ежеквартальном отчете Банка Израиля.



В годовом исчислении долги израильтян перед банками выросли на 7.9%. Для сравнения, в 2021 году задолженность по кредитам выросла на 13%.



В абсолютном исчислении общая сумма задолженности частных лиц перед банками, включая ипотечные ссуды, составляет 747 млрд шекелей.



Показатель, который не оценивает величину долга, касающегося покупки квартиры и возврата ипотечных ссуд, не менее важен, поскольку он отражает задолженность по кредитам, предназначенным для покрытия текущих расходов.



С 2013 года наблюдалось постоянное увеличение темпов роста задолженности израильтян, в основном, из-за роста текущих потребительских кредитов.



Отмечается, что за минувший год цены на квартиры в Израиле выросли на 17.8%.