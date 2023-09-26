



Доктор, изучивший 5000 случаев, утверждает, что жизнь после смерти существует

Онколог из Кентукки Джеффри Лонг, изучивший почти 5000 случаев клинической смерти за последние 37 лет, утверждает, что “загробная жизнь определенно существует”.



“Я врач. Я читал исследования мозга и рассматривал все возможные объяснения околосмертных переживаний”, – написал доктор Лонг в эссе для журнала Insider Magazine. “Суть в том, что ни один из них не выдерживает критики. Не существует даже отдаленно правдоподобного физического объяснения этого явления”.



По его словам, этот опыт может показаться банальным – яркий свет, туннель, близкие. Но за двадцать пять лет изучения околосмертного опыта доктор пришел к выводу, что “эти описания стали культурными стереотипами, потому что они правдивы”.



“Я даже работал с группой детей до пяти лет, у которых были околосмертные переживания. Они рассказывали о том же опыте, что и взрослые, и в этом возрасте вы вряд ли слышали о ярких огнях или туннелях после смерти”, – говорит Лонг.



Хотя каждый из более чем 4800 околосмертных переживаний, которые он изучил за последние три с половиной десятилетия, уникален, многие из них имеют определенные закономерности. Например, около 45% людей, переживших околосмертный опыт, также имеют опыт выхода из тела, который можно описать как “их сознание отделяется от физического тела и парит над ним”.



Доктор привел пример, как женщина потеряла сознание во время езды на лошади, и пока ее тело оставалось на тропе, ее сознание путешествовало вместе с лошадью обратно на ферму, которую они покинули. Позже она смогла точно описать то, что произошло на ферме, хотя ее тела там не было, и присутствующие подтвердили ее рассказ.



“Перед лицом неопровержимых доказательств я пришел к выводу, что загробная жизнь определенно существует”, – утверждает Джеффри Лонг.