



Из-за молнии: В Бен-Гурион совершил вынужденную посадку самолет с собаками



Позавчера молния ударила в самолет, который перевозил собак с Кипра и должен был приземлиться в Бельгии. Из-за удара молнии самолет не смог продолжить свой путь в аэропорт Льежа в Бельгии, поэтому его решили посадить в аэропорту Бен-Гурион.



В самолете находились 28 собак, большинство из них взрослые, которые направлялись в бельгийскую ассоциацию, которая должна была взять их в новые дома. Из-за незапланированной остановки, вызванной суровой погодой, собаки были переведены в охраняемый объект министерства сельского хозяйства Израиля, где за ними ухаживают ветеринары.



Министерство сельского хозяйства объясняет, что оставив собак в эти холодные дни, в холодных условиях и внутри клеток для перелета на длительный период времени, можно было нанести вред их здоровью. Поэтому ветеринары министерства перевели собак в охраняемое помещение с соответствующими условиями, где они смогут немного отдохнуть, и в комфортных условиях перенести ненастье. В настоящее время ожидаемое время вылета самолета в пункт назначения не определено, и собаки будут находиться в охраняемом помещении до вылета самолета.