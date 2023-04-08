



Dogecoin упал на 9% после того, как Twitter вернул старый логотип

Курс Dogecoin упал на 9%, после того, как некоторые пользователи Twitter начали замечать, что их домашние кнопки на платформе социальных сетей вернулись к старому знаковому логотипу в виде синей птицы после того, как несколько дней назад их заменили мемом собаки, связанным с криптовалютой, пишет Bloomberg.



С понедельника пользователи Twitter видели в левом верхнем углу главной страницы социальной сети изображение собаки Шиба-Ину, которая является визуальным представлением мема Doge.



Владелец Twitter Илон Маск давно поддерживает Dogecoin, криптовалюту, созданную по мотивам мемов в 2013 году, и эта валюта принимается в качестве оплаты за некоторые товары в Tesla Inc, другой компании, которую он возглавляет.



Цена Dogecoin упала до 8,4 цента по сравнению с максимумом в 10,5 цента, которой он достиг в понедельник после того, как Twitter изменил логотип.