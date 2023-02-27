



Дочка Александра Малинина выходит замуж

Дочка российского артиста Александра Малинина сообщила о помолвке со своим избранником по имени Зак.



Парочка познакомилась в Лондоне, где девушка получает образование в Академии музыки, пойдя по стопам своего звездного отца.



Устинья Малинина показала в Instagram, какое кольцо подарил ей жених. Судя по размеру камня, подарок оказался не из дешевых.



"Я сказала "да", — сообщила Устинья.



Когда пара сыграет свадьбу, пока что неизвестно. Подписчики поздравили девушку с радостным событием.

