Дочка Александра Малинина выходит замуж
Дочка российского артиста Александра Малинина сообщила о помолвке со своим избранником по имени Зак.
Парочка познакомилась в Лондоне, где девушка получает образование в Академии музыки, пойдя по стопам своего звездного отца.
Устинья Малинина показала в Instagram, какое кольцо подарил ей жених. Судя по размеру камня, подарок оказался не из дешевых.
"Я сказала "да", — сообщила Устинья.
Когда пара сыграет свадьбу, пока что неизвестно. Подписчики поздравили девушку с радостным событием.