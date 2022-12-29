



Дочь Заворотнюк пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с серьезным заболеванием, пожаловалась на проблемы со здоровьем.



Как сообщает KP.ru, Анна Заворотнюк с мужем переехали в Дубай, и местный климат повлиял на ее здоровье.



"Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю - мне кажется, это с болезнью связанно. Но я жива. Борюсь с ветром. Пока терплю полное фиаско. Сегодня проснулась с новым голосом - что-то среднее между баритоном и басом. А болеть некогда", - пожаловалась дочь Заворотнюк.

