



Дочь Заворотнюк покинула РФ и наслаждается жизнью в Эмиратах

Дочка российской актрисы Анастасии Заворотнюк, долгое время боровшейся с редкой формой рака, Анна уехала жить в Дубай.



Об этом сообщают российские СМИ.



Уточняется, что Анна, которая активно делится событиями своей жизни в Instagram, отправилась в арабскую страну со своим женихом, поскольку получила выгодное предложение по трудоустройству.



Покинув родину, модель сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем, однако вскоре она сообщила, что выздоровела. Ко дню всех влюбленных девушка оставила трогательный пост о своем избраннике.



"Он замечательный! Безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет годовщина — 8 лет вместе", – сообщила она.



Между тем, после переезда Анна активно показывает пользователям, как развлекается в Эмиратах и наслаждается жизнью. Она посещает пляжи, ходит по ресторанам и достопримечательностям.