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Дочь Заворотнюк покинула РФ и наслаждается жизнью в Эмиратах
16.02.2023 21:19 Алина Груднева

Дочь Заворотнюк покинула РФ и наслаждается жизнью в Эмиратах

Дочка российской актрисы Анастасии Заворотнюк, долгое время боровшейся с редкой формой рака, Анна уехала жить в Дубай.

Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что Анна, которая активно делится событиями своей жизни в Instagram, отправилась в арабскую страну со своим женихом, поскольку получила выгодное предложение по трудоустройству.

Покинув родину, модель сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем, однако вскоре она сообщила, что выздоровела. Ко дню всех влюбленных девушка оставила трогательный пост о своем избраннике.

"Он замечательный! Безумно добрый, искренний и интересный! У нас скоро будет годовщина — 8 лет вместе", – сообщила она.

Между тем, после переезда Анна активно показывает пользователям, как развлекается в Эмиратах и наслаждается жизнью. Она посещает пляжи, ходит по ресторанам и достопримечательностям.

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