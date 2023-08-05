



Дочь Шойгу рассталась с мужем-блогером

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу заявила, что уже давно "не пара" со своим мужем, фитнес-блогером Алексеем Столяровым. Но, по ее словам, они с бывшим супругом остались "очень близкими друзьями", пишут росСМИ.



"Мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями. И работа, и поездки, и все остальное… Ну, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы, действительно, себя найти. Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает или я с открытия музея приезжаю", — сказала Шойгу.



Ее бывший супруг также подтвердил разрыв. По словам Столярова, у них с Ксенией Шойгу давно пропали чувства друг к другу, а потому они решили расстаться на позитивной ноте. Бывшим супругам удается поддерживать дружеские отношения и вести совместные спортивные проекты.



Экс-супруги воспитывают дочь Милану.



Ксения Шойгу и Алексей Столяров поженились в 2021 году.