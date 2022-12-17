



Дочь-проститутка сдала мать-сутенершу

17-летняя девушка, отдавшая себя древнейшей профессии, поругалась с 34-летней родительницей (тоже специалисткой в этом деле) из-за выручки и написала на родительницу заявление в полицию. Якобы мать вовлекла её в занятия проституцией — причём ещё в 2019 году, когда дочке было 13 лет.



Мать с дочерью жили в подмосковном Раменском, а бизнес вели в Москве. Для удобства мама сняла подающей надежды дочурке квартиру в столице, где та жила одна, принимая клиентов, и зарабатывала на безбедную жизнь.



Однако вскоре семейный бизнес дал трещину — повзрослевшая девушка посчитала, что заработок между ней и матерью распределяется нечестно, и потребовала увеличить свою долю.



Когда денежный вопрос встал в очередной раз, 17-летняя девушка написала на мать заявление в полицию. По её словам, она заставляла её заниматься проституцией ещё с 2019 года. Якобы женщина разместила анкету с фотографиями ребёнка на сайте столичных ночных бабочек и брала процент от заказов.



Теперь женщину задержали за организацию проституции и вовлечение в дело несовершеннолетней. А саму дочь направили в соцприют для детей и подростков.