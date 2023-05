Дочь научного руководителя Путина вошла в список Forbes богатых наследников в РФ

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. В этом году в списке появилась новая участница – Ольга Литвиненко, дочь ректора Горного университета, научного руководителя Владимира Путина и миноритарного акционера "Фосагро" Владимира Литвиненко.

Ольга является единственной дочерью Владимира Литвиненко, который в апреле 2021 года стал долларовым миллиардером. Он находится на 40-й строчке списка богатейших россиян по версии Forbes c состоянием 3,1 миллиарда долларов. Ольга Литвиненко находится на 16-м месте в рейтинге самых богатых наследников в России.



По данным журнала, Ольга давно уехала из России. За границей она публично критиковала российские власти, посещала "Форум свободной России" в Литве, а также заявила о вступлении в "Открытую Россию" Михаила Ходорковского, пишет The Insider.



Под руководством Владимира Литвиненко в конце 1990-х годов Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию под названием "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)". Ольга в интервью The Insider в 2017 году заявила, что в 90-е годы ее отец "многим людям писал диссертации". Как утверждает она, его также "привлекли" и "для диссертации Путина".



В 2016 году "Деловой Петербург" выпустил расследование о бывшей учебной базе Горного университета, которая располагалась в "Солнечном". По данным издания, из более 16 гектаров в управлении университета осталось менее одного, а на остальной площади "вырос элитный коттеджный поселок с крытой парковкой, баней, прачечной, насосной станцией и прочей инфраструктурой для комфортной жизни".



В 2021 году расследователи узнали, что Владимир Литвиненко стал единственным владельцем компании "МАЦ Гармония", которая занимается гостиничной деятельностью. В организации работает 19 человек, баланс отеля – более 1 миллиарда рублей.