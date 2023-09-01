



Дочь Моники Белуччи снялась топлес в рекламной кампании модного бренда – видео

18-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель стала лицом рекламной кампании Sisley осень-зима 2023–2024, позируя Пьеру-Анжу Карлотти, а также рассказала Vogue Italia о своем отношении к моде и профессии.



Юная модель продемонстрировала самые трендовые вещи ближайших месяцев – джинсы с высокой посадкой, длинное прямое пальто, кожаную мини-юбку и кружевную рубашку. Несколько кадров довольно провокационные – на них Дева позирует топлес, прикрыв грудь руками.



Дева также недавно снялась в историческом фильме "Прекрасное лето" – экранизации одноименного романа Чезаре Павезе режиссера Лауры Лукетти. Представленный на последнем кинофестивале в Локарно, а теперь и на итальянских экранах, фильм показывает Деву в роли Амелии, чувственной и болтливой модели, которая увлекает Джинию (Йиле Яра Вианелло) в богемный мир туринских художников.



По словам Девы, родители давали ей советы, но позволяли принимать собственные решения и совершать собственные ошибки.



Сейчас девушка вживается в роль Анжелики Седары в сериале Netflix "Леопард", основанном на романе Томази ди Лампедузы. Это новый сериал режиссеров Тома Шенкленда, Джузеппе Капотонди и Лауры Лукетти, который выйдет на экраны в конце 2023 года.