



Дочь Мартина Фримена встречается с сыном знаменитой "перчинки"

Сын Эммы Бантон, или "Бэби Спайс" из группы Spice Girl, встречается с дочкой Мартина Фримена, звезды сериала "Шерлок" и фильмов "Хоббит". Об этом пишет Daily Mail.



16-летний Бо раскрыл свой роман на серии снимков в Instagram, опубликованных в честь его дня рождения.



На одном снимке Бо отметил Грейс Фриман, дочь Мартина Фримена и его бывшей жены, актрисы Аманды Аббингтон, с которой он вместе снимался в "Шерлоке" и развелся в 2016 году.



Грейс прокомментировала пост Бо "С Днем Рождения", отправив смайлик в виде сердечка.



