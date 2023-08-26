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Дочь Мартина Фримена встречается с сыном знаменитой "перчинки"
26.08.2023 17:09 Ирина Демьянова

Дочь Мартина Фримена встречается с сыном знаменитой "перчинки"

Сын Эммы Бантон, или "Бэби Спайс" из группы Spice Girl, встречается с дочкой Мартина Фримена, звезды сериала "Шерлок" и фильмов "Хоббит". Об этом пишет Daily Mail.

16-летний Бо раскрыл свой роман на серии снимков в Instagram, опубликованных в честь его дня рождения.

На одном снимке Бо отметил Грейс Фриман, дочь Мартина Фримена и его бывшей жены, актрисы Аманды Аббингтон, с которой он вместе снимался в "Шерлоке" и развелся в 2016 году.

Грейс прокомментировала пост Бо "С Днем Рождения", отправив смайлик в виде сердечка.

 

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