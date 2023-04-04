



Дочь Лайонела Ричи приняла иудаизм перед свадьбой

София Ричи, младшая дочь Лайонела Ричи и сестра Николь Ричи, объявила, что обратилась в иудаизм перед предстоящей свадьбой с невестой Эллиотом Грейнджем, еврейкой, пишет i24news.tv.



24-летняя супермодель была воспитана христианкой и даже провела два года в христианской школе.



“Моя семья хотела, чтобы церковь была местом, куда мы ходим все вместе. Мой папа всегда был в разъездах, а мама работала. Школа — это место, где я посещала библейские уроки и изучала Бога”, — рассказала модель СМИ.



Однако после помолвки с 28-летним Эллиотом Грейнджем в апреле прошлого года она была принята в еврейскую общину .



“Какой волшебный день. Я хочу поблагодарить кантора Натана Лама за помощь в этом путешествии по обращению в иудаизм“, — написала Ричи в своем аккаунте в Instagram.



“Это был один из величайших опытов в моей жизни. Сегодня был тот самый день!!! “, - отметила она.



София начала встречаться с Эллиотом в начале 2021 года. Он сын Люциана Грейнджа, председателя и генерального директора Universal Music Group.

