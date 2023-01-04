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Дочь Кардашьян показала настоящие волосы звездной матери
04.01.2023 01:22 Алина Груднева

Дочь Кардашьян показала настоящие волосы звездной матери

Дочь Ким Кардашьян показала, как выглядят настоящие волосы ее знаменитой матери.

Соответствующий ролик она опубликовала в TilTok.

Как оказалось, после многочисленных окрашиваний, химии и наращиваний волосы Ким заметно повреждены.

В клипе 42-летняя Ким сидит на своей кровати в пижаме без макияжа. Внимание поклонников привлекли ее короткие волосы, которые сильно отличались от привычных роскошных и блестящих локонов.

Ролик девятилетняя Норт-Уэст сняла перед рождественскими праздниками, когда она с матерью подпевали под песню Baby, It's Cold Outside.

@kimandnorth

 

♬ original sound - ✰ Christmas sounds ✰
@kimandnorth

Merry Christmas Eve

♬ original sound - Lily

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