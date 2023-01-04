Дочь Кардашьян показала настоящие волосы звездной матери
Дочь Ким Кардашьян показала, как выглядят настоящие волосы ее знаменитой матери.
Соответствующий ролик она опубликовала в TilTok.
Как оказалось, после многочисленных окрашиваний, химии и наращиваний волосы Ким заметно повреждены.
В клипе 42-летняя Ким сидит на своей кровати в пижаме без макияжа. Внимание поклонников привлекли ее короткие волосы, которые сильно отличались от привычных роскошных и блестящих локонов.
Ролик девятилетняя Норт-Уэст сняла перед рождественскими праздниками, когда она с матерью подпевали под песню Baby, It's Cold Outside.
@kimandnorth
♬ original sound - ✰ Christmas sounds ✰
@kimandnorth
Merry Christmas Eve♬ original sound - Lily