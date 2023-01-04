



Дочь Кардашьян показала настоящие волосы звездной матери

Дочь Ким Кардашьян показала, как выглядят настоящие волосы ее знаменитой матери.



Соответствующий ролик она опубликовала в TilTok.



Как оказалось, после многочисленных окрашиваний, химии и наращиваний волосы Ким заметно повреждены.



В клипе 42-летняя Ким сидит на своей кровати в пижаме без макияжа. Внимание поклонников привлекли ее короткие волосы, которые сильно отличались от привычных роскошных и блестящих локонов.



Ролик девятилетняя Норт-Уэст сняла перед рождественскими праздниками, когда она с матерью подпевали под песню Baby, It's Cold Outside.