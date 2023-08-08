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Дочь Геннадия Хазанова развелась с мужем
08.08.2023 16:19 Алина Груднева

Дочь Геннадия Хазанова развелась с мужем

Дочь российского актера Геннадия Хазанова Алиса развелась со своим мужем, главой Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрием Шохиным.

По данным "СтарХит",

Источники утверждает, что у супружеской пары еще несколько лет назад начались проблемы в отношениях. Попытки сохранить брак не увенчались успехом.

В итоге, дочь Хазанова осталась жить в Москве, а ее бывший возлюбленный уехал работать в Лондон.

Для Алисы это уже третий брак подряд. В 19 лет она вышла замуж за государственного деятеля Евгения Сидорова, однако их брак продлился лишь несколько месяцев. Вторым ее мужем был швейцарский финансист Давид Бауман.
 

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