



Дочь Элвиса Пресли похоронят рядом с певцом

Лиза Мария Пресли будет похоронена рядом со своим отцом Элвисом Пресли и покойным сыном в семейном поместье Грейсленд в Теннесси.



Певице, которая умерла после остановки сердца в четверг, было 54 года. Она была единственным ребенком "короля рок-н-ролла", сообщает ВВС.



"Место последнего упокоения Лизы Марии будет в Грейсленде, рядом с ее любимым сыном Беном", - заявил представитель семьи.



Сын Пресли, Бенджамин Кио, покончил с собой в августе 2020 года в возрасте 27 лет.

