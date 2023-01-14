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Дочь Элвиса Пресли похоронят рядом с певцом
14.01.2023 08:42 Ольга Белозерова

Дочь Элвиса Пресли похоронят рядом с певцом

Лиза Мария Пресли будет похоронена рядом со своим отцом Элвисом Пресли и покойным сыном в семейном поместье Грейсленд в Теннесси.

Певице, которая умерла после остановки сердца в четверг, было 54 года. Она была единственным ребенком "короля рок-н-ролла", сообщает ВВС.

"Место последнего упокоения Лизы Марии будет в Грейсленде, рядом с ее любимым сыном Беном", - заявил представитель семьи.

Сын Пресли, Бенджамин Кио, покончил с собой в августе 2020 года в возрасте 27 лет.
 

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