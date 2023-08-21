



Добавлены два участка: Израильская национальная тропа достигает горы Хермон

Два полностью размеченных новых участка Израильской национальной тропы теперь проходят через всю страну от Эйлата до горы Хермон. Об этом сообщило Общество охраны природы Израиля.



Маркировка была проведена благодаря совместным усилиям местных муниципалитетов, Управления природы и парков, ЦАХАЛа и благотворительных организаций. Добавленные участки проходят через природные ландшафты, объекты национального наследия и населенные пункты. С них открываются уникальные панорамные виды на холмы Рамим, долину Хула, Голанские высоты и гору Хермон.



Карты нового маршрута можно найти на сайте Общества охраны природы.



“Национальная тропа Израиля была открыта Обществом защиты природы в 1995 году”, – заявил глава организации Дан Алон. “Через двадцать восемь лет после открытия мы с гордостью говорим, что ее маршрут пополнился горой Хермон и Голанскими высотами. Отныне не говорят – от Дана до Эйлата, отныне можно говорить – от Хермона до Эйлата”.



В Обществе охраны природы добавили, что теперь первый участок с севера начинается возле касс у горы Хермон и проходит в долину Хула и Тель-Хай, где новый маршрут встречается с тропой, идущей на юг.

