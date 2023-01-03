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До и после: Блейк Лайвли показала фигуру во время беременности
03.01.2023 13:15 Алина Груднева

До и после: Блейк Лайвли показала фигуру во время беременности

Голливудская красавица Блейк Лайвли показала свою фигуру до и во время беременности.

Соответствующими снимками супруга Райана Рейнольдса поделилась в Instagram.

Актриса вынашивает уже четвертого ребенка. О беременности звезда объявила еще в сентябре.

Лайвли всегда внимательно следила за фигурой и до сих пор продолжает ходить в спортзал.

"Выполняю программу тренировок уже несколько месяцев. Что-то не работает", - пошутила она, показав кругленький животик.

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