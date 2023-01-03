



До и после: Блейк Лайвли показала фигуру во время беременности

Голливудская красавица Блейк Лайвли показала свою фигуру до и во время беременности.



Соответствующими снимками супруга Райана Рейнольдса поделилась в Instagram.



Актриса вынашивает уже четвертого ребенка. О беременности звезда объявила еще в сентябре.



Лайвли всегда внимательно следила за фигурой и до сих пор продолжает ходить в спортзал.



"Выполняю программу тренировок уже несколько месяцев. Что-то не работает", - пошутила она, показав кругленький животик.