До и после: Блейк Лайвли показала фигуру во время беременности
Голливудская красавица Блейк Лайвли показала свою фигуру до и во время беременности.
Соответствующими снимками супруга Райана Рейнольдса поделилась в Instagram.
Актриса вынашивает уже четвертого ребенка. О беременности звезда объявила еще в сентябре.
Лайвли всегда внимательно следила за фигурой и до сих пор продолжает ходить в спортзал.
"Выполняю программу тренировок уже несколько месяцев. Что-то не работает", - пошутила она, показав кругленький животик.