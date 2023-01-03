



До 167 тыс. за билет: звезды РФ неплохо подзаработали на концерте в Дубае

Звездам российского шоубиза удалось неплохо заработать на новогоднем концерте в Дубае.



По данным издания "СтарХит", минимальная цена билета была на уровне 65 тысяч рублей.



Те, кто был готов раскошелиться на VIP-зону, вынужден был заплатить за то, чтобы насладиться лучшими хитами, 167 тысяч.



На концерте Театре Дубай выступили Валерий Меладзе, Александр Ревва, Павел Воля, "Иванушки". Также на сцену вышли Dr. Alban, Thomas Nevergreen, Ten Sharp.



По данным издания, имя Меладзе, которого сейчас травят в России, не раскрывалось на афишах. Также на сцене блеснул Ревва в черном сюртуке в амплуа Артура Пирожкова (сценическое имя). Также публику вместе с Реввой развлекал его коллега Павел Воля.