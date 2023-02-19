



Дмитрий Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ" в 2023 году

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил в инстаграме, что не будет вести в этом году музыкальную премию телеканала "Муз-ТВ".



"Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, но видимо, в этот раз — нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", — сказал Нагиев в опубликованной видеозаписи.



Ожидается, что награждение премией "Муз-ТВ" пройдет 2 июня на "ЦСКА Арене" в Москве.Согласно открытой информации, Дмитрий Нагиев с 2016 года несколько раз вел премию "Муз-ТВ".В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Дмитрий Нагиев опубликовал в инстаграме видео, где он бреет голову под строчки "мы воевали сами с собой" из песни "Поезд в огне" группы "Аквариум". В апреле Нагиев опубликовал пост со словами: "Может, хватит".В августе 2022 года Дмитрий Нагиев отказался вести шоу "Голос" и "Голос. 60+" на Первом канале. Телеканал объяснил это "творческой паузой". В ноябре Нагиев заявил, что вернется в шоу, "когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ".