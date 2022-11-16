



Disney снимет продолжение "Дневников принцессы"

Кинокомпания Disney официально снимет долгожданный третий фильм "Дневники принцессы".

Об этом сообщает The Daily Mail.

Главная звезда фильма Энн Хэтэуэй еще не подписала контракт.

Актриса играла полюбившуюся миллионам телезрителей Мию Термополис.

По данным The Hollywood Reporter, над сценарием работает Аадрита Мукерджи. Это происходит спустя 18 лет после выхода последнего фильма из серии "Дневников принцессы".

Также к работе вернется продюсер Дебра Мартин Чейз, которая отметилась в каждом из первых двух фильмов. Зрителей ждет продолжение, а не перезагрузка.