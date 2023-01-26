



Дискредитировал армию: в России требуют "проверить" Слепакова

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Семена Слепакова на предмет "дискредитации" российской армии.



Такое обращение появилось после того, как Слепаков выпустил песню "Колыбельная" про погибшего российского солдата. Об этом сообщает ТАСС.



"Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ"), - заявил глава фонда Александр Карабанов.



Отмечается, что ранее этот же фонд потребовал внести Семена Слепакова в список "иноагентов".



По данным российской прессы, Слепаков находится за пределами России.



