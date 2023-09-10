



Директор школы советует ученикам использовать ИИ для выполнения домашних заданий

Вики Бингем, новый директор Академической школы Северного Лондона (NLCS), элитной школы для девочек считает, что опасения по поводу использования учениками ИИ в домашних заданиях, “преувеличены”, и что учителям следует учить детей “разумно использовать” ChatGPT. Об этом пишет Telegraph.



“Одна из вещей, которые я собираюсь сделать, – это опросить учеников, сколько из них действительно используют ChatGPT, потому что, по моим представлениям, они не все его используют”, – говорит она. ”Суть заключается в том, что мы должны научить их эффективно использовать это средство”.



По ее мнению, “нам следует задать себе вопрос: достаточно ли наших детей разумно используют ChatGPT, чтобы поддержать их в учебе”. На большинстве вакансий люди не тратят 45 минут на написание эссе, а проходят “итеративный процесс, и ChatGPT идеально подходит для этого”.



Бингхэм сообщила, что NLCS создаст исследовательский центр, финансируемый школой, для изучения новых форм оценки учеников, в том числе посредством онлайн-оценки, чтобы “мы не отставали”.



“Я думаю, стыдно то, что мы застряли в довольно старомодной системе оценивания”, – считает она. “Вопрос в том, какие навыки им понадобятся? Вы можете заработать до 100 000 фунтов стерлингов в год, задавая ChatGPT правильные вопросы – это называется оперативный инженер. Это действительно мышление высокого уровня”.



Директор признается, что будет обеспокоена, если ученики не будут использовать ChatGPT в своих домашних заданиях.



“Любая технология часто просто запрещается, и это не соответствует реальной жизни. Нам следует подумать, как нам творчески интегрировать ИИ”, –добавляет Бингхэм.