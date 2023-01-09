



Директор школы – Брэнсону: Ты “либо сядешь в тюрьму, либо станешь миллионером”

В недавнем выпуске подкаста “Эксперт по креслам”, который вели Дакс Шепард и Моника Падман, основатель Virgin Group сказал, что принял решение бросить школу по простой причине: он знал, что сможет на этом заработать.



По его словам, обзвонив компании и попросив их разместить рекламу, Брэнсон собрал от 3000 до 4000 долларов для своего студенческого журнала.



Директор школы Брэнсона был ошеломлен его решительностью и сделал предсказание и предупреждение: “Либо ты попадешь в тюрьму, либо станешь миллионером”.

Директор оказался прав. Брэнсон не провел ни одного дня за решеткой, но его состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Его империя давно вышла за пределы журнала для подростков и теперь включает в себя авиакомпании, казино, отели и многое другое.



Брэнсон признался, что он основал журнал Student Magazine, потому что понял, что традиционная учебная программа не учит его чему-то важному или интересному – вместо того, чтобы “изучать геометрию, он тогда хотел узнать о войне во Вьетнаме”.



“Из-за этого я в конечном итоге начал издавать журнал, который давал молодым людям возможность высказаться”, – рассказал бизнесмен.

Для Брэнсона умение строить бизнес – это приобретенный навык.



“В юном возрасте я понял, как важно пробуждать в людях лучшее”, – сказал миллиардер. “Что я действительно понял, так это то, что мне нужно окружить себя людьми, которые лучше разбираются в вещах, в которых я не силен”.