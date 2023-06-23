



Dior не заключит контракт с Меган Маркл

Мировые СМИ сообщили, что французский модный дом Dior планирует заключить контракт с супругой принца Гарри Меган Маркл. Однако сам модный бренд заявил, что на этот счет не было никаких переговоров. Об этом сообщает WWD.



По его словам, послами бренда уже давно являются Джису из Blackpink, актрисы Дженнифер Лоуренс, Натали Портман, Шарлиз Терон, Яра Шахиди, Аня Тейлор-Джой и другие звезды, однако Меган Маркл в этих списках нет и не ожидается.



Ранее сообщалось, что голливудское агентство талантов William Morris Endeavour заключило соглашение с модным брендом, чтобы сгладить негативную огласку отношения пары с британской королевской семьей и их разрыва со Spotify.