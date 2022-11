Dinner art salon — новый лаунж-бар-ресторан с уникальной концепцией

DINNER, новый ресторан-бар-салон на ул. Нахалат Биньямин, 25, предлагает развлечения в сочетании с кулинарией, изысканным алкоголем, музыкой и меняющимися художественными выставками. Создателями заведения, ставшего мировым трендом, стали предприниматель Этти Марк (LEMON, ресторан Escobar и бар Beer Garden) и рестораторы Лиор Дори и Шалом Леви, владеющие Albi, греческой таверной на блошином рынке в Яффо.

DINNER сочетает в себе кулинарный опыт с меню, адаптированным для ресторана и бара, основанным на изысканных ингредиентах и ​​включающим, среди прочего, свежую морскую рыбу, филе говядины, деконструированное асадо и разнообразные свежие овощи и фрукты в различных интерпретациях. Шеф-повар — Азмат Осмонов, бывший шеф-повар ресторанов группы R2M.

Богатый бар предлагает качественные коктейли на основе натуральных ингредиентов, чайных экстрактов и свежих специй, а также меню легких вин с широким выбором отличных израильских виноделен, адаптированных к израильскому вкусу, по разумным ценам.

Здесь также будут представлены лучшие израильские ди-джеи и создатели музыки, заведение станет платформой для международных художников, а выставки будут меняться каждые три месяца.

DINNER расположен в одном из самых красивых зданий в этом районе, Бейт Чернов с его эклектичным внешним видом, который был построен между 1910-1918 годами и был одним из первых зданий в районе Нахалат Биньямин. В 1930-х годах международный архитектор Иегуда Магидович добавил к нему свои уникальные нотки, а недавно все здание было отреставрировано под руководством дизайнера Омера Данана.

Заведение насчитывает 76 посадочных мест, включая зоны алкогольного бара, и кухню, где вы можете наблюдать за шеф-поваром в действии, лаунж-зону, а также зеленую открытую террасу с видом на улицу Нахалат Биньямин, рассчитанный примерно на 100 мест.

Среди выдающихся блюд в меню:

TEMPURA VOLCANO Белая морская рыба в пиве темпура, красный соус карри, карамелизированный ананас, соцветия цветной капусты и съедобные цветы 76 шекелей,

YOU AND ME куриный шашлык, шашлык из гусиной грудки на шпинатных лепешках в соусе Ариса с лаймом, хересом, кинзой и цветами 69 шекелей,

DOUBLE DATE TARTAR тонко нарезанное говяжье филе, фиолетовый лук, чипотле айоли, зеленый перец чили на хрустящем хлебе на закваске и съедобные цветы 76 шекелей, DINNER ART нарезанный лосось в оливковом масле с лаймом, маринованный лук, красный перец чили, зеленые оливки, виноград Мерло, микро-кинза и атлантическая соль 71 шекель

DINNER, Нахалат Биньямин 25, Тель-Авив

С воскресенья по субботу с 19:30 до последних клиентов