



Диких ослов гоняют задом наперед на уникальном Кубке верблюдов в Австралии

Marree Camel Cup стал главной визитной карточкой для многих посетителей австралийского городка, но не менее известной частью мероприятия являются скачки на диких ослах.



Организатор мероприятия Роберт Хан рассказал, как сложно искать диких ослов в пустыне Южной Австралии.



“Самолету и нам на мотоциклах и автомобилях понадобилось около трех дней, чтобы найти их”, – говорит он. “В последний день мы чуть не сдались, но все же нашли, хотя нам пришлось пройти 40 км, чтобы доставить их на гонку”.



Хан уверен, что это стоило затраченных усилий, поскольку дети с энтузиазмом выстраивались в очередь, чтобы принять участие в гонках. Детей сопровождает один из родителей, который бежит рядом с ребенком по 75-метровой трассе.



Взрослым разрешается участвовать только в последней гонке дня при условии, что они едут на ослах задом наперёд.



“Это довольно забавно. Осел ведь не делает то, что ему говорят, он делает то, что хочет”, улыбается организатор. “Нет никакой гарантии, что они будут делать – они могут останавливаться, бежать, стоять, это довольно забавно”.