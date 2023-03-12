



ДиКаприо воссоеденился с бывшей на вечеринке в предверии Оскара

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вместе веселились на вечеринке накануне Оскара. Как сообщает People в статье, опубликованной в субботу, знаменитости “были вместе почти всю ночь”, пытаясь остаться не замеченными.



Сообщается, что актер и супермодель посетили вечеринку Даррена Дзинсиола и Ричи Акивы перед вручением Оскара.



“Лео и Джиджи спрятались в палатке, пытаясь оставаться в тени. Jни были вместе почти всю ночь и почти не двигались с места ”, — заявил инсайдер.

Еще один источник также сообщил изданию, что “эти двое тусовались в группе из более чем дюжины человек в VIP-секции“.



Модель и актер впервые завязали романтические отношения в прошлом году, в сентябре 2022 года, после того, как их увидели, проводя время вместе во время Недели моды в Нью-Йорке, но позже расстались.

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