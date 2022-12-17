



Диджитал-фестиваль “Экочелла”: как стать эко-френдли, не выходя из дома

За окном декабрь, но цветы пестрят яркими красками, а деревья тянутся к небу, раскинув зелёные лапы. Как поддержать эту жизнь на улице? Особенно если пока не можешь назвать себя эко-френдли.



Есть возможность получить ответ на диджитал-фестивале “Экочелла”, который проходит с 12 по 19 декабря 2022 года на таких площадках как Дзен , Вконтакте и Telegram. В привычных форматах (видео, подкасты, викторины и т. д.) эксперты познакомят подписчиков с “зеленым” образом жизни. Тебе расскажут про превращение старого в полезное, экологичный продуктовый шоппинг, расхламление, эко-косметику и многое другое, пока ты остаешься в любимой кровати с кружкой чая в руках.



Ну а самые активные участники диджитал-фестиваля могут выиграть ценные призы.



Автор материала: Алекс Радбиль