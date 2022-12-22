



Ди Каприо застукали в клубе с молодой пассией

Голливудского сердцееда Леонардо Ди Каприо, которому в последнее время приписывают множество романов, застали в клубе с молоденькой актрисой.



Об этом сообщает Page Six.



Папарацци застукали знаменитость с 23-летней Викторией Ламас. Их сфотографировали вместе, когда они выходили из развлекательного заведения и садились в машину.

По словам источника, между Лео и Викторией, которая младше актера на 25 лет, романа нет. Они просто отдыхали в кругу своей компании, хотя в сети уже успели распространиться слухи о том, что это новая избранница Ди Каприо.