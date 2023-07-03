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Ди Каприо подогревает слухи о новом романе | Фото: Page Six
03.07.2023 22:21 Ирина Демьянова

Ди Каприо подогревает слухи о новом романе

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен с таинственной женщиной. Об этом пишет Page Six.

Голливудский актер прибыл в Хэмптон на вертолете в компании незнакомки. Ди Каприо заметили, когда он был одет в повседневном стиле: белая футболка, шорты и кроссовки, бейсболка и очки.

Спутница знаменитости была в укороченных брюках и туфлях на каблуке под цвет. Свой образ она дополнила черной кожаной курткой-бомбером, а также добавила кепку.

Примечательно, что после приземления в Нью-Йорке охрана помогла паре загрузить багаж в черный внедорожник.
 

 

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