



Ди Каприо подогревает слухи о новом романе

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен с таинственной женщиной. Об этом пишет Page Six.



Голливудский актер прибыл в Хэмптон на вертолете в компании незнакомки. Ди Каприо заметили, когда он был одет в повседневном стиле: белая футболка, шорты и кроссовки, бейсболка и очки.



Спутница знаменитости была в укороченных брюках и туфлях на каблуке под цвет. Свой образ она дополнила черной кожаной курткой-бомбером, а также добавила кепку.



Примечательно, что после приземления в Нью-Йорке охрана помогла паре загрузить багаж в черный внедорожник.





