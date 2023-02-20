Девять простых привычек счастья - исследование Гарварда раскрыло секрет
Возможно, вы слышали об этом исследовании: это Гарвардское исследование развития взрослых, в котором приняли участие более 700 мужчин — а теперь, в некоторых случаях, и их семьи — с конца 1930-х годов до сегодняшнего дня.
Нынешние авторы исследования, Роберт Уолдингер и Марк Шульц, выпустили новую книгу: "Хорошая жизнь: уроки самого продолжительного в мире научного исследования счастья".
"В течение 84 лет Гарвардское исследование отслеживало одних и тех же людей, задавая тысячи вопросов и проводя сотни измерений, чтобы выяснить, что на самом деле делает людей здоровыми и счастливыми. Выделяется один решающий фактор. Это не карьерные достижения, не физические упражнения и не здоровое питание", - говорят авторы.
"Если бы нам пришлось взять все 84 года Гарвардского исследования и свести их к единому жизненному принципу, одному жизненному вложению, которое подтверждается аналогичными результатами множества других исследований, это было бы так: Хорошие отношения делают нас здоровее и счастливее", - пишут Уолдингер и Шульц.
Вот девять простых привычек, которые могут помочь вам улучшить качество ваших отношений:
1. Оцените свои отношения.
Мы не можем улучшить вещи, если не измеряем их. Итак, как бы неромантично это ни казалось, оцените, какие отношения важны для вас, какие оказались менее важными, а какие вы хотели бы улучшить. Сделайте это ежегодной привычкой. Выделите несколько минут в первый день Нового года или утром в день своего рождения, чтобы сделать это.
2. Поддерживайте случайные отношения.
Подумайте обо всех ваших простых отношениях с людьми, даже с теми, чьи имена вы не знаете. Иногда эти отношения развиваются. Иногда остаются неизменными или прекращаются. Но в любом случае они важны.
3. Найдите время для разговоров.
Это фантастическая привычка. Простое общение с другом для разговора — по крайней мере, один раз в день, если вам это удается — увеличивает счастье людей и снижает их стресс.
4. Развивайте доброту.
Те люди, кто заявляет о высоком уровне уступчивости и эмоциональной стабильности в отношениях, также говорят и о большем счастье. Будьте добры к людям, которые вам дороги, это очень важно.
5. Занимайтесь волонтерской деятельностью.
Для развития лучших отношений нам нужно уделять время волонтерству. Исследования показали, что мужчины и женщины, которые уделяли время волонтерству, даже всего несколько часов в неделю, встречались с большим количеством людей, устанавливали отношения с большим количеством людей и испытывали гордость и удовлетворение от волонтерской работы, которую они выполняли.
6. Научитесь извиняться.
Иногда развитие отношений означает их восстановление. А восстановление отношений часто означает извинения и возмещение ущерба. Извинять порой бывает сложно, но это стоит того, чтобы научиться.
7. Задавайте вопросы.
Мы все любим говорить о себе. Даже у интровертов, при соответствующих обстоятельствах, есть то, о чем они хотели бы рассказать. Если вы хотите улучшить отношения с кем-то, задавайте вопросы. Разрешите им рассказать вам все то, чем они, скорее всего, очень хотят поделиться.
8. Выразите свою любовь.
Не обязательно ходить и говорить всем, что вы их любите. Есть много способов любить и много способов выразить это. Проявлениями любви могут быть забота, благодарность, внимание, подарки, сюрпризы и просто теплые слова.
9. Будьте готовы быть уязвимым.
Отношения сопряжены с риском отказа, особенно в начале. Так что будьте готовы принять это. И чем раньше вы сможете привить свое эго от отказа, тем счастливее вы, вероятно, будете.