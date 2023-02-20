



Девять простых привычек счастья - исследование Гарварда раскрыло секрет

Возможно, вы слышали об этом исследовании: это Гарвардское исследование развития взрослых, в котором приняли участие более 700 мужчин — а теперь, в некоторых случаях, и их семьи — с конца 1930-х годов до сегодняшнего дня.



Нынешние авторы исследования, Роберт Уолдингер и Марк Шульц, выпустили новую книгу: "Хорошая жизнь: уроки самого продолжительного в мире научного исследования счастья".



"В течение 84 лет Гарвардское исследование отслеживало одних и тех же людей, задавая тысячи вопросов и проводя сотни измерений, чтобы выяснить, что на самом деле делает людей здоровыми и счастливыми. Выделяется один решающий фактор. Это не карьерные достижения, не физические упражнения и не здоровое питание", - говорят авторы.



"Если бы нам пришлось взять все 84 года Гарвардского исследования и свести их к единому жизненному принципу, одному жизненному вложению, которое подтверждается аналогичными результатами множества других исследований, это было бы так: Хорошие отношения делают нас здоровее и счастливее", - пишут Уолдингер и Шульц.



Вот девять простых привычек, которые могут помочь вам улучшить качество ваших отношений:



1. Оцените свои отношения.

Мы не можем улучшить вещи, если не измеряем их. Итак, как бы неромантично это ни казалось, оцените, какие отношения важны для вас, какие оказались менее важными, а какие вы хотели бы улучшить. Сделайте это ежегодной привычкой. Выделите несколько минут в первый день Нового года или утром в день своего рождения, чтобы сделать это.



2. Поддерживайте случайные отношения.

Подумайте обо всех ваших простых отношениях с людьми, даже с теми, чьи имена вы не знаете. Иногда эти отношения развиваются. Иногда остаются неизменными или прекращаются. Но в любом случае они важны.



3. Найдите время для разговоров.

Это фантастическая привычка. Простое общение с другом для разговора — по крайней мере, один раз в день, если вам это удается — увеличивает счастье людей и снижает их стресс.



4. Развивайте доброту.

Те люди, кто заявляет о высоком уровне уступчивости и эмоциональной стабильности в отношениях, также говорят и о большем счастье. Будьте добры к людям, которые вам дороги, это очень важно.



5. Занимайтесь волонтерской деятельностью.

Для развития лучших отношений нам нужно уделять время волонтерству. Исследования показали, что мужчины и женщины, которые уделяли время волонтерству, даже всего несколько часов в неделю, встречались с большим количеством людей, устанавливали отношения с большим количеством людей и испытывали гордость и удовлетворение от волонтерской работы, которую они выполняли.



6. Научитесь извиняться.

Иногда развитие отношений означает их восстановление. А восстановление отношений часто означает извинения и возмещение ущерба. Извинять порой бывает сложно, но это стоит того, чтобы научиться.



7. Задавайте вопросы.

Мы все любим говорить о себе. Даже у интровертов, при соответствующих обстоятельствах, есть то, о чем они хотели бы рассказать. Если вы хотите улучшить отношения с кем-то, задавайте вопросы. Разрешите им рассказать вам все то, чем они, скорее всего, очень хотят поделиться.



8. Выразите свою любовь.

Не обязательно ходить и говорить всем, что вы их любите. Есть много способов любить и много способов выразить это. Проявлениями любви могут быть забота, благодарность, внимание, подарки, сюрпризы и просто теплые слова.



9. Будьте готовы быть уязвимым.

Отношения сопряжены с риском отказа, особенно в начале. Так что будьте готовы принять это. И чем раньше вы сможете привить свое эго от отказа, тем счастливее вы, вероятно, будете.

