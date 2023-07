Девушка живет в отдаленной деревне и летит 320 км, чтобы забрать еду на вынос

Женщине, живущей в одной из самых отдаленных деревень мира, где нет ни магазинов, ни ресторанов, приходится лететь за 320 км, чтобы купить еду на вынос. 25-летняя Салина Олсворт прожила в Порт-Олсворте, Аляска, США, всю свою жизнь после того, как ее прабабушка и дедушка, Бэйб и Мэри Олсворт, переехали туда в 1940-х годах.



Единственный способ добраться до деревни – на небольшом самолете, так как здесь нет ни дорог, ни супермаркетов, ни больниц, ни пабов, а ближайший город, Анкоридж, находится в часе езды. Его население составляет всего 186 человек, а в туристический сезон увеличивается примерно до 400 человек.



Семья Салины управляет курортом Lake Clark Resort, который ежегодно посещают сотни посетителей. Муж Салины, 23-летний Джаред Ричардсон, гид-рыболов, был одним из многих туристов, посещающих деревню. Супруги познакомились, когда Джаред работал на курорте.



Проработав несколько дней в Анкоридже, Салина захотела привезти мужу что-нибудь особенное. Она заказала итальянскую еду на вынос, чтобы они с Джаредом могли устроить свидание.



“Сообщество Port Alsworth было основано моими прабабушкой и дедушкой. Здесь жило пять поколений моей семьи”, – рассказывает Салина. “Это очень отдаленное место – сюда нет дорог. Единственный способ добраться сюда – на небольшом самолете”.



“Мне нравится простота жизни здесь. Мы можем наблюдать, как лоси бегают по нашему саду или медведи плавают в озере”, – добавляет она.

Flying through the mountains to Port Alsworth, Alaska! pic.twitter.com/Q3WnaXi5hR