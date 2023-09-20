



Девушка с "самыми большими губами в мире" не может найти свою любовь

Девушка с "самыми большими губами в мире" Андреа Иванова известна своей переделанной внешностью. Она тратит большие деньги на пластические операции, а теперь уже хочет сделать самые большие скулы в мире, пишет Nakonu.



Однако бывшая студентка философии заявила, что несколько клиник отказываются давать ей дополнительные филлеры, поскольку эти процедуры могут привести к летальному исходу. Но Андреа заявила, что ей нравится то, как она выглядит, и что продолжит делать операции, пока не достигнет своей цели.



"Мой врач предупредил меня, что уже опасно вводить больше инъекций в губы, потому что кровеносные сосуды могут закупорится. Он советует мне постоянно увлажнять губы, но, несмотря на его опасения, я не волнуюсь. Я хочу, чтобы у меня были самые большие и пухлые скулы в мире, и тогда у меня будет внешность моей мечты", - рассказала девушка.



Но девушка мечтает не только о пластике, но и о любви. По ее словам, из-за необычной внешности у нее есть трудности в личной жизни и ей сложно найти "того самого, единственного". Красотка считает, что мужчин пугает ее внешний вид. Поэтому Андреа решила принять участие в телешоу знакомств "Холостяк".



"Мне очень хотелось принять участие в шоу, потому что я могла бы обрести еще большую популярность и, возможно, встретить любовь. Я большая поклонница "Холостяка", поскольку его всегда снимают в очень красивых и роскошных местах по всему миру. Я хотела проверить свою выносливость характера и буду ли я конфликтовать с другими девушками», - поделилась она.



"Но этот сезон был весьма шокирующим, поскольку новый холостяк сказал, что ему не нравятся девушки с большим количеством эстетических вмешательств, - пожаловалась девушка. - А я хотела бы безумно и по-настоящему влюбиться и встретить подходящего для меня партнера, потому что любовь – это самая прекрасная вещь".